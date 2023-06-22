Спецоперация 22 июня 2023, 05:52 Подпольщики в Херсоне помогли артиллеристам ударить по объектам ВСУ РИА «Новости»: подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне РИА «Новости»

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Российские артиллеристы в июне ликвидировали место расположения войск ВСУ в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, а также речной буксир, который выполнял задание украинских военных. В этом бойцам ВС России помогли пророссийские подпольщики организации «Русский Херсон», сообщило РИА «Новости».

Один из участников организации поделился этой информацией с агентством, отправив снятое в городе видео. Подпольщик отметил, что «Русский Херсон» продолжает содействовать «скорейшему освобождению города от нацистов».

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«Благодаря нашей работе было отработано место расположения противника в ночь на 5 июня. Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ на Силикатном заводе», — сообщил подпольщик.

Также он отметил, что участники организации передали российским военным координаты и видео, с помощью которых впоследствии был уничтожен украинский буксир, выполнявший поставленную противником задачу.

Активисты-подпольщики, по словам собеседника агентства, продолжают выявлять места дислокации иностранных наемников.

В мае артиллеристы ВС России с помощью подпольщиков «Русского Херсона» уничтожили склад с боеприпасами, четыре автомобиля и порядка 30 военных ВСУ. Участники организации, как отмечалось, устанавливают радиомаяки в местах расположения украинских военных.