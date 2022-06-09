facebook_pixel
    09 июня 2022, 03:56

    Херсонская область планирует провести референдум по вхождению в состав РФ в этом году

    Херсонская область планирует референдум по вхождению в состав России на 2022 год

    Валерия Шафирко

    В Херсонской области в этом году планируется провести референдум по вхождению в состав России. Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

    «Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято», — сказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости».

    При этом он отметил, что на сегодня первоочередная задача — это социально-экономическое развитие региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни местных жителей.

    «Мы сделаем все необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной», — заверил Стремоусов.

    Херсонская область, по его словам, уже начала интеграцию в состав РФ, местные жители активно подают заявки на получение российский паспортов.

    Еще в мае Стремоусов заявлял о намерении региона войти в состав Российской Федерации. В Херсонской области разработали план, согласно которому сначала там будет налажена мирная жизнь, восстановлен рынок труда, социальный и экономический секторы, а также выстроена структура управления.