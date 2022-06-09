Херсонская область планирует провести референдум по вхождению в состав РФ в этом году

В Херсонской области в этом году планируется провести референдум по вхождению в состав России. Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято», — сказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости».

При этом он отметил, что на сегодня первоочередная задача — это социально-экономическое развитие региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни местных жителей.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной», — заверил Стремоусов.

Херсонская область, по его словам, уже начала интеграцию в состав РФ, местные жители активно подают заявки на получение российский паспортов.

Еще в мае Стремоусов заявлял о намерении региона войти в состав Российской Федерации. В Херсонской области разработали план, согласно которому сначала там будет налажена мирная жизнь, восстановлен рынок труда, социальный и экономический секторы, а также выстроена структура управления.