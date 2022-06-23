Кафедры русского языка и истории литературы закрыли в Харьковском университете

Харьковский национальный университет имени Каразаина отказался от кафедр русского языка и истории русской литературы. Об этом сообщил портал «Украина.ру».

Согласно сообщению учебного заведения, эту меру приняли, чтобы оптимизировать учебный процесс и реорганизовать структурные подразделения вуза.

«На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с 1 июня с привлечением преподавателей польского языка и литературы была создана кафедра славянской филологии», — говорится в заявлении университета.

Ранее стало известно, что учащиеся школ в Одесской области с 1 сентября перестанут изучать русский язык и литературу. Причем преподавание предметов запретили даже на уровне факультативных занятий.