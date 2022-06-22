Уроки русского языка и литературы отменили в школах Одесской области

Ученики школ Одесской области Украины с нового учебного года перестанут изучать русский язык и литературу. Учебники по этим предметам уже изъяли. Об этом сообщил украинский сайт «Общественное» со ссылкой на директора Департамента образования и науки администрации региона Александра Лончака.

Он подчеркнул, что преподавание русского языка в школах запретили даже в качестве факультативов. Все учебные заведения вычеркнули эти предметы при формировании учебной программы на 2022–2023 годы.

«В области русского языка как предмета уже нет, из программы тоже убрали. Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях», — заявил Лончак.

Чиновник пояснил, что на уроках литературы школьники вместо русских классиков станут изучать произведения авторов других стран.