Мир 19 февраля 2024, 19:43 Гибель летчика-перебежчика Кузьминова поставили под сомнение «Осторожно, новости»: данные о гибели летчика Кузьминова не подтвердились РИА «Новости»

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Информация о том, что в Испании нашли тело российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал военный вертолет и приземлился на нем на территории Украины, не соответствует действительности. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Испанские СМИ, в том числе ABC и Levante-EMV, сообщили, что в городе Ла-Вильяхойос обнаружили тело мужчины, которое, предположительно, принадлежит российскому летчику Максиму Кузьминову. В 2023 году он, нарушив присягу, перегнал управляемый им вертолет Ми-8 на территорию Украины. На теле погибшего мужчины обнаружены следы пулевых ранений. Однако возраст убитого и Кузьминова не совпадают, первому было 33 года, а второму — 28 лет.

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О том, что погибшим был именно Кузьминов, сообщил проект Eureka News со ссылкой на «неофициальную информацию» от испанской нацгвардии в своем профиле Х.

По данным издания Caso Abierto, иностранца убили два человека. Гражданская гвардия пытается установить личности злоумышленников, которые скрылись с места преступления.

Об угоне российского вертолета на Украину стало известно в начале сентября. По данным следствия, летчик Кузьминов решился на преступление под влиянием своей матери. О причастности к угону заявило Минобороны Украины.