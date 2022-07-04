Союз армян присоединился к акции «Доброе дело». Продукты из Армавира и лекарства из Подмосковья отправили в ЛНР и ДНР

Акция «Доброе дело», придуманная весной школьниками в Подмосковье, становится все масштабнее. Теперь к ней присоединился Союз армян России. Жителям ДНР и ЛНР отправили продукты, сладости, лекарства и медикаменты.

На складе в Подольске фуры загрузили лекарствами. Помощь собрали силами Минздрава Подмосковья. К акции «Доброе дело» подключились и предприниматели из области.

Посылки отправили в медицинские учреждения ЛНР и ДНР. Доставлять медикаменты сложнее. Для перевозки лекарств используют машину со специальной установкой, которая позволяет долго сохранять нужную температуру.

К колонне из Подмосковья присоединилась брендированная фура с помощью от армянской диаспоры.

Первый вице-президент Союза армян России, руководитель регионального отделения организации в Московской области Лусик Гукасян объяснил, что они не понаслышке знают, как нуждаются в помощи люди в сложной гуманитарной обстановке. В такой же ситуации оказались и армяне в Нагорном Карабахе после недавней эскалации конфликта.

«Мы присоединились к этой акции, которая идет от Московской области. Порядка 80 тонн продуктов длительного хранения и сладостей направляются в регион для семей. Около четырех тысяч семей получат помощь», — сообщил Гукасян.

Подмосковное отделение Союза армян России и дальше продолжит оказывать помощь жителям ДНР и ЛНР. В первую партию вошли продукты длительного хранения: растительное масло, мука, сахар, тушенка, — и отдельно — коробки со сладостями.

Акцию «Доброе дело» поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Присоединиться может каждый житель региона. Узнать о расположении ближайшего пункта сбора и о том, какая помощь нужна, можно на сайте volontermo.ru.