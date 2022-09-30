Губернаторов призвали обеспечить мобилизованных всем необходимым | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Губернаторов призвали обеспечить мобилизованных всем необходимым Глава СПЧ Фадеев призвал глав регионов обеспечить мобилизованных всем необходимым РИА «Новости»

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Губернаторы и главы регионов должны обеспечить мобилизованных военнослужащих всем необходимым. С таким призывом к ним обратился глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, слова которого привела пресс-служба организации.

Фадеев напомнил, что за мобилизацию отвечают не только военные комиссариаты, но и главы муниципальных образований, регионов.

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«С них тоже нужно спрашивать за условия, создаваемые призывникам. Нужно обеспечить бойцов всем необходимым довольствием, призываю к этому глав всех субъектов России», — заявил Фадеев.

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Глава совета счел ненормальной ситуацию, когда призывникам выдают список вещей, с которыми им нужно явиться на мобилизацию. Однако в ряде регионов ситуация все-таки выглядит лучше, чем в остальных.

«Целый ряд регионов провожает своих ребят достойно и внимательно наблюдает за частичной мобилизацией. В Нижегородской области выдают все — от батареек до спальников. В Крыму закупили форму, обувь, средства связи, бронежилеты, шлемы», — отметил Фадеев.

Ранее сообщалось, что мобилизованные жители Московской области получат новую технику и амуницию, соответствующее поручение отдал губернатор Андрей Воробьев.

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