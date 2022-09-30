Губернаторов призвали обеспечить мобилизованных всем необходимым | 360°

Все новости
Армия
30 сентября 2022, 17:47
Теплые носки, термобелье и кнопочный телефон. Что мобилизованные могут взять с собой
Подмосковье
30 сентября 2022, 17:47
«Великий исторический момент». Председатель Мособлдумы — о присоединении новых регионов к России
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Подмосковье
30 сентября 2022, 17:35
Жителям Подмосковья напомнили о заморозке индексации тарифов на ЖКУ до 2024 года
Подмосковье
30 сентября 2022, 17:34
Врачи из Ступина спасли женщину с миомой весом 2,5 килограмма
Важное
30 сентября 2022, 17:29
Минфин США объявил о новом пакете санкций в отношении России
Важное
30 сентября 2022, 17:25
Зеленский отказался от переговоров с Владимиром Путиным
Спецоперация
30 сентября 2022, 17:24
Кадыров обозначил моменты в ходе СВО, которыми остался доволен
Подмосковье
30 сентября 2022, 17:24
Комитет по ценам и тарифам Подмосковья не выявил превышений в росте платы за ЖКУ
Подмосковье
30 сентября 2022, 17:18
Подготовку к школе начнут проводить в 293 детских садах Подмосковья