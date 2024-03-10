Спецоперация 10 марта 2024, 00:50 Боевиков ВСУ вытеснили к окраинам Ивановского около Часова Яра «РВ»: Российские военные оттеснили ВСУ к окраинам села Ивановское РИА «Новости»

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Российская армия заняла большую часть поселка Ивановское в ходе наступления к Часову Яру в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

Украинских боевиков оттеснили к окраинам населенного пункта, под их контролем осталось не более 20% поселка.

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ВСУ на подконтрольной им территории превратили несколько капитальных зданий в опорные пункты, в которых военные укрываются от огня российской артиллерии и ударов авиации.

Ранее военный и политический аналитик Константин Сивков заявил, что после взятия Авдеевки, откуда украинские войска отступили с большими потерями, следующей целью российской армии станет Часов Яр.