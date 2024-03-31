Спецоперация 31 марта 2024, 13:25 Групповой удар ВКС России оставил без топлива и энергии оборонные предприятия Украины Минобороны: удар ВКС по энергосистеме Украины остановил работу военных заводов РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по энергетической и газодобывающей системе Украины. В результате остановилась работа оборонных заводов страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, выпущенные снаряды и беспилотники достигли и поразили все поставленные цели.

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«В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — заявили в пресс-службе.

Компания «Укрэнерго» объявила о введении аварийных отключений электроснабжения в ряде областей страны из-за необходимости провести ремонт поврежденной инфраструктуры.

Временно без света оставили Днепропетровскую, Кировоградскую, Сумскую и Полтавскую области.

В организации подчеркнули, что аварийные бригады работают для стабилизации ситуации с электроснабжением.