30 марта 2024, 22:20
Аварийные отключения электричества ввели в четырех областях Украины
На Украине в Днепропетровской и Кировоградской областях начали применять аварийные отключения энергоснабжения. Об этом в Telegram-канале сообщил энергохолдинг ДТЭК.
Распоряжение поступило от «Укрэнерго».
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«Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию», — подчеркнули в холдинге, говоря о ситуации в Днепропетровской области.
Ранее подобные меры, по информации местных властей, ввели в Сумской и Полтавской областях.
Стабилизационные отключения также начали применять в подконтрольных киевскому режиму районах Донецкой Народной Республики.
Минобороны России 22 и 29 марта сообщило об ударах по объектам энергетики, ПВО и ВПК Украины. Украинские власти подтвердили, что в ряде регионов получили повреждения или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры.
Электричество
Украина
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