Мир 30 марта 2024, 22:20 Аварийные отключения электричества ввели в четырех областях Украины Maksim Konstantinov / Global Look Press

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На Украине в Днепропетровской и Кировоградской областях начали применять аварийные отключения энергоснабжения. Об этом в Telegram-канале сообщил энергохолдинг ДТЭК.

Распоряжение поступило от «Укрэнерго».

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«Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию», — подчеркнули в холдинге, говоря о ситуации в Днепропетровской области.

Ранее подобные меры, по информации местных властей, ввели в Сумской и Полтавской областях.

Стабилизационные отключения также начали применять в подконтрольных киевскому режиму районах Донецкой Народной Республики.

Минобороны России 22 и 29 марта сообщило об ударах по объектам энергетики, ПВО и ВПК Украины. Украинские власти подтвердили, что в ряде регионов получили повреждения или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры.