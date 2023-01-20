Спецоперация 20 января 2023, 11:24 Российские войска перешли в наступление в Запорожской области Член ВГА Рогов сообщил о наступлении ВС России в районе Орехова Запорожской области

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Российские военные начали наступление в районе Орехова в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал член совета военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Перешли в наступление и удерживают взятые позиции. Освобожденная от украинских боевиков территория Запорожской области постепенно увеличивается», — сказал он.

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Рогов напомнил, что сам Орехов пока что контролируют украинские боевики.

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«Однако на этом участке российские военные сдвинули линию фронта, украинские подразделения отошли на запасные рубежи», — добавил член военно-гражданской администрации.

Ранее Рогов сообщал, что украинские военные начали подготавливать Запорожье к уличным боям, строить укрепрайоны, создавать фортификационные сооружения и минировать объекты инфраструктуры.

Врио губернатора области Евгений Балицкий не исключал, что полное освобождение региона может начаться уже весной.