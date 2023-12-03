Спецоперация 03 декабря 2023, 09:18 Группировка «Восток» уничтожила до 110 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Военнослужащие российской группировки войск «Восток» уничтожили на Южно-Донецком направлении до 110 бойцов ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Авиация и артиллерия нанесли эффективный удар по пунктам временной дислокации подразделений украинской десантно-штурмовой бригады в Константиновке, механизированной бригады ВСУ в Угледаре и бригады территориальной обороны в районе Макаровки. Кроме того, применив тяжелую огнеметную систему, российские бойцы ликвидировали опорные пункты украинской армии в районах Новодонецкого, Новомихайловки и Никольского.

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«Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля», — отчитался он.

За неделю на Южно-Донецком направлении удалось отразить три атаки ВСУ. Суммарные потери противника на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях превысили 2,5 тысячи человек.

Ранее, 1 декабря, Минобороны сообщило журналистам, что мотострелки группировки войск «Запад» уничтожили нескольких иностранных наемников под Угледаром.