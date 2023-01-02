Спецоперация 02 января 2023, 16:28 Группировка войск ВСУ «Хортица» лишилась склада топлива в Днепропетровске Минобороны: российские военные уничтожили склад топлива группировки войск ВСУ «Хортица»

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Подразделения ВС РФ уничтожили хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица» в Днепропетровске. Об этом заявили в Минобороны.

В населенных пунктах Орехов, Малиновка и Зализничное в Запорожской области российские ракетчики в ходе спецоперации нанесли удары по двум складам вооружения и хранилищу топлива 102-й бригады теробороны ВСУ, уточнили в министерстве.

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За сутки ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 67 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 92 районах.

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Продолжается и успешная контрбатарейная борьба российских военных. В населенных пунктах Часов Яр и Миньковка в Донецкой Народной Республике подразделения ВС РФ уничтожили на огневых позициях две артиллерийские системы М777 производства США.

В районе Антоновки Херсонской области ВСУ лишились польской самоходной артиллерийской установки Krab. В районе Серебрянки (ДНР) российские военнослужащие уничтожили на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.