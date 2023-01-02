Спецоперация 02 января 2023, 16:27 Российские военные уничтожили польскую артустановку Krab в Херсонской области Минобороны: ВС РФ уничтожили польскую артиллерийскую систему Krab в Херсонской области Википедия

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Российские военные в ходе специальной операции на Украине уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Антоновка российские военные уничтожили польскую артиллерийскую установку Krab», — рассказал он.

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Кроме того, в течение прошедших суток ВС РФ разбили две американские артиллерийские системы М777 рядом с населенными пунктами Миньковка и Часов Яр в ДНР.

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Всего в ходе специальной операции ВС РФ ликвидировали 3763 миномета и орудия полевой артиллерии ВСУ, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7366 танков и других боевых бронированных машин, 399 зенитных ракетных комплексов, 199 вертолетов и 355 самолетов, подчеркнул представитель оборонного ведомства.