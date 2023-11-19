19 ноября 2023, 14:32
Российские войска отразили атаку боевиков «Азова» на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС РФ отразили атаку бригады «Азов» на Краснолиманском направлении
Подразделения Центральной группировки ВС России отразили атаку штурмовиков бригады «Азов»* на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Российские войска предотвратили удар врага с помощью армейской авиации и артиллерии южнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Также ВС РФ поразили живую силу и технику 117-й территориальной обороны, 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ.
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Общие потери украинской армии составили до 30 военнослужащих. Также ВСУ лишились боевой бронированной машины и двух автомобилей.
Накануне артиллерия и армейская авиация нанесли удары по боевикам «Азова»* в районе Серебрянского лесничества и Торского участка. Потери противника составили до 100 военнослужащих ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные засекли семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ в Черном море, которые следовали в направлении Крыма. Противника уничтожили из штатного вооружения Черноморского флота.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция РФ на Украине
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