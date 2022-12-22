Спецоперация 22 декабря 2022, 10:47 Группировка «Отважные» взяла в плен украинских военных после штурма «РВ»: бойцы группировки «Отважные» взяли в плен трех украинских военных РИА «Новости»

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Бойцы группировки «Отважные» захватили позиции ВСУ, взяв в плен трех украинских военных, сообщила «Русская весна». По данным издания, несколько боевиков ВСУ ликвидировали при попытке оказать сопротивление.

Среди пленных были пострадавшие. Один из мужчин получил ранения руки и ног, находился в тяжелом состоянии. Им оказали первую помощь, после чего эвакуировали в госпиталь. Там медики смогли стабилизировать их состояние.

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Источник издания отметил, что один из пленных находился без одежды. Ему предоставили комплект необходимого.

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Ранее Минобороны сообщило о взятии в плен шести украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Они сложили оружие и сдались.

О панических настроениях противника 22 декабря заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его информации, подразделения ВСУ покидают позиции в районе населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское). Бегущим участникам вооруженных формирований пытаются помешать заградотряды из числа националистов — они стреляют по своим.