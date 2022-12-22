Спецоперация 22 декабря 2022, 08:32 ВСУ начали бегло отступать в районе Нью-Йорке в ДНР РИА «Новости»: НМ ДНР ведет наступления на позиции ВСУ в районе Нью-Йорка РИА «Новости»

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ВСУ начали паническое отступление на одном из участков недалеко от поселения Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР, сообщило РИА «Новости». По данным агентства, подразделения Народной милиции активно наступают на позиции противника.

По отступающим украинским вооруженным формированиям работает артиллерия третьей бригады первого армейского корпуса. Командир гаубичного дивизиона с позывным Колыван отметил, что ВСУ несут большие потери.

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«Сейчас [противник] пытается эвакуировать своих военнослужащих и отступает, бегло отступает от своих позиций», — сообщил он.

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Колыван обратил внимание, что заградотряды из числа националистов интенсивно стреляют по своим, мешая им отступать.

«Не даем артиллерии противника стрелять по больницам, по нашим детским садам, по нашим школам», — подчеркнул собеседник агентства.

Военный напомнил, что этот населенный пункт всегда носил название Новгородское, а Нью-Йорком стал, потому что украинские власти подчиняются США.