Готовивших теракты членов теробороны задержали под Херсоном

В Херсонской области задержали членов теробороны, которые готовили теракты по указанию одного из сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Новой Каховки.

В доме, где, предположительно, скрывались представители территориальной обороны, нашли схрон с РПГ-22.

«В Херсонской области задержаны члены теробороны, готовившие теракты в регионе. Установлено, что задержанные действовали по указанию сотрудника СБУ, находящегося на территории Западной Украины. В подвале жилого дома, где, возможно, скрывались члены теробороны, обнаружен и изъят схрон с РПГ-22 и патронами», — рассказали в военно-гражданской администрации.

Ранее в Херсоне задержали радикала, который планировал устроить теракт во время праздничных мероприятий на 9 Мая. В его квартире нашли лабораторию по изготовлению взрывчатки, а также стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и запасы тротила.