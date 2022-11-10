Спецоперация 10 ноября 2022, 15:27 Госдума освободила от налога материальную помощь мобилизованным Госдума освободила материальную помощь мобилизованным от страховых взносов и НДФЛ РИА «Новости»

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Депутаты Государственной думы в третьем чтении одобрили законопроект, освобождающий от страховых взносов и налога на доходы физических лиц материальную помощь мобилизованным. Об этом сообщило РИА «Новости».

Часть доходов не будут взимать с добровольцев и контрактников, выполняющих боевые задачи в зоне специальной операции на Украине.

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От обложения НДФЛ освободили доходы, полученные участником СВО по договору займа или кредита, в случае присвоения инвалидности I группы либо гибели от болезни или ран.

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Премии, присужденные президентом России, также освободят от обложения НДФЛ. При этом льготе придали обратную силу: ее распространят на все правоотношения с 1 января 2016 года.

Закон вступит в силу в день его официального опубликования.

Минобороны разъяснило, что денежное довольствие мобилизованных в 195 тысяч рублей подлежит налогообложению. При этом 13% взыщут лишь с 37 тысяч рублей от указанной суммы, писало ИА Nation News.