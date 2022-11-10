10 ноября 2022, 15:27
Госдума освободила от налога материальную помощь мобилизованным
Госдума освободила материальную помощь мобилизованным от страховых взносов и НДФЛ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении одобрили законопроект, освобождающий от страховых взносов и налога на доходы физических лиц материальную помощь мобилизованным. Об этом сообщило РИА «Новости».
Часть доходов не будут взимать с добровольцев и контрактников, выполняющих боевые задачи в зоне специальной операции на Украине.
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От обложения НДФЛ освободили доходы, полученные участником СВО по договору займа или кредита, в случае присвоения инвалидности I группы либо гибели от болезни или ран.
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Премии, присужденные президентом России, также освободят от обложения НДФЛ. При этом льготе придали обратную силу: ее распространят на все правоотношения с 1 января 2016 года.
Закон вступит в силу в день его официального опубликования.
Минобороны разъяснило, что денежное довольствие мобилизованных в 195 тысяч рублей подлежит налогообложению. При этом 13% взыщут лишь с 37 тысяч рублей от указанной суммы, писало ИА Nation News.
Госдума РФ
Налоги
Специальная военная операция РФ на Украине
Частичная мобилизация в РФ
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