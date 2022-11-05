Главкома ВСУ Залужного уличили в злоупотреблении служебным положением | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 21:37 Главкома ВСУ Залужного уличили в злоупотреблении служебным положением Хакер под ником Джокер ДНР раскрыл переписку главкома ВСУ Залужного с девушками YouTube

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный злоупотребляет служебным положением, общаясь в социальных сетях с женщинами-подчиненными. Его переписку с ними опубликовал в своем Telegram-канале донецкий хакер под псевдонимом Джокер ДНР.

Хакер поделился снимками молодых девушек, с которыми переписывается Залужный. По его словам, главком раздает им должности и предоставляет дорогие служебные автомобили импортного производства.

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«Конечно, новенький Mitsubishi L-200 более нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой», — написал Джокер ДНР.

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Аноним отмечает, что Залужный «живет полной жизнью» и ни в чем себе не отказывает. В каждом городе военного ждет молодая девушка, его фотографии публикуют западные СМИ, а на гибель украинских солдат он не обращает внимание, подытожил хакер.

Ранее он подшутил над Залужным, взломав его аккаунт и установив в качестве фотографии профиля снимок президента России Владимира Путина.