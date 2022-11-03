Русский хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ и поставил на аватар Путина | 360°

Общество 03 ноября 2022, 19:03 Русский хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ и поставил на аватар Путина Русский хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Залужного freepik

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Русский хакер, называющий себя Джокер ДНР, взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и поставил ему на аватар российского президента Владимира Путина на медведе. На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

Ранее Джокер взломал DELTA — программу управления украинскими войсками, созданную в США. В ней подробно отображается расположение частей и военной техники ВСУ.

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«Даже Главнокомандующий ВСУ генерал Залужный подтвердил, что мои хакеры взломали DELTA», — написал хакер в своем Telegram-канале.

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Джокер похвастался, что заразил каждый компьютер, когда-либо входивший в эту программу, «своим вирусом — своей идеей», а также «немного изменил данные». Хакер иронично заметил, что в некоторых случаях все же стоит пользоваться бумажными картами, и задался вопросом, догадается ли американское командование о том, что произошло.

Ранее пленный боец ВСУ передал слова своего командира о том, что Запад невысокого мнения о способностях Украины управлять своей армией, поэтому ей помогает Америка.