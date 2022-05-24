И. о. главы военно-гражданской администрации освобожденного Мелитополя заявила о нехватке лекарств в городе

Жителям Мелитополя все еще нужна гуманитарная помощь, сообщила и. о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко. По ее словам, также есть необходимость в лекарствах, чтобы закрыть потребности аптек и медучреждений.

«Город все еще нуждается в гуманитарной помощи, которую регулярно получает от МЧС России, волонтерских организаций Крыма и России», — рассказала Данильченко в комментарии РИА «Новости».

Она отметила, что в городе действует адресная доставка гуманитарной помощи жителям. Ее выдают по полученным заявкам, по спискам инвалидов и ветеранов, матерей-одиночек, многодетных семей и пенсионеров. Заявки обрабатывает волонтерский штаб.

Данильченко добавила, что в Мелитополе удалось наладить и доставку посылок для местных жителей от их родственников из России. Накануне на площади Победы в освобожденном городе впервые подняли российский флаг.