Российский флаг впервые подняли на площади Победы в Мелитополе

На площади Победы в освобожденном Мелитополе впервые подняли российский флаг. Кадры опубликовал Telegram-канал RT. В мае освобожденный город отпраздновал День Победы.

На улицы Мелитополя 9 мая вышли сотни людей. С собой горожане взяли портреты предков-героев и победоносные знамена. На праздничном шествии они скандировали троекратное «Ура!» и «С Днем Победы!».

Праздничные мероприятия также провели в Энергодаре и Мариуполе. В освобожденном от украинских националистов Херсоне впервые состоялось масштабное шествие «Бессмертный полк».