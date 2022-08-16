Глава МИД Украины Кулеба рассказал об эвакуации семьи из страны после начала спецоперации

Семья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы покинула страну перед началом специальной операции. Об этом глава внешнеполитического ведомства признался в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (заочно арестован в России и объявлен в розыск).

По словам Кулебы, в ночь с 24 на 25 февраля его родители, дети и собаки выехали за границу.

«Я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», — заявил Кулеба.

На признание украинского министра отреагировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», — написала она.

С 24 февраля на Украине объявлено военное положение, во время которого действует комендантский час и ограничены выезд и въезд в страну для мужчин от 18 до 60 лет. Правила не распространяются на многодетных отцов и инвалидов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ограничения конституционных прав на свободу перемещения прекратят действовать только после отмены военного положения.