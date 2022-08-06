Глава МАГАТЭ предупредил об опасности катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об обеспокоенности из-за обстрела Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что произошедшее показало реальную опасность ядерной катастрофы.

«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции», — подчеркнул он.

Гросси отметил, что действия, которые ставят безопасность объекта под угрозу, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой, написало РИА «Новости».

Территория Запорожской АЭС в Энергодаре была атакована ВСУ накануне, 5 августа. Украинские военные применили артиллерию, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра.

В результате обстрела произошел пожар на водородопроводе. Его быстро потушили экстренные службы. Помимо этого, произошел обрыв двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.

«Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке под эгидой ООН международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия», — отметили в Минобороны РФ.