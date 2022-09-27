Глава ЛНР назвал состоявшимся референдум о вхождении в состав России | 360°

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Глава ЛНР назвал состоявшимся референдум о вхождении в состав России

Глава ЛНР Пасечник назвал референдум о вхождении в состав России состоявшимся

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Проводимый в Луганской Народной Республике референдум о вхождении в состав России считается состоявшимся. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, написал ТАСС.

Руководитель республики прибыл в пункт голосования, чтобы отдать свой голос в вопросе дальнейшего существования региона. Опустив бюллетень в урну, Пасечник заявил, что референдум состоялся, однако более подробные данные о голосах появятся ближе к вечеру.

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«Среди жителей ЛНР подавляющий процент тех, кто проголосовал за вхождение в состав России. Это свободное изъявление воли жителей республики», — сказал он.

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Накануне председатель Центризбиркома ЛНР Елена Кравченко уточнила, что явка составила 83,61%. Согласно международному праву, для признания референдума состоявшимся необходима явка 50% и один голос.

Референдумы о вступлении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проходят с 23 по 27 сентября.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что после оглашения итогов референдума Россия закончит специальную операцию и начнет контртеррористическую.

Референдум в ЛНР 2022

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