Спецоперация 26 сентября 2022, 18:22 Поделиться Telegram

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Viber Окончание референдумов превратит специальную операцию в контртеррористическую — Аксенов Глава Крыма Аксенов: после референдумов Россия начнет контртеррористическую операцию РИА «Новости»

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После завершения народных референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях Украины о вступлении в состав России российские военные начнут контртеррористическую операцию по защите собственной земли. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Аксенов.

По его словам, после завершения референдумов Россия пройдет определенную точку невозврата, а статус освобожденных территорий завершит состояние неопределенности.

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«Регионы станут полноценной частью Российской Федерации, мы фактически начнем контртеррористическую операцию на своей территории. Раньше мы бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», — написал глава полуострова.

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Аксенов напомнил, что референдум в 2014 в Крыму прошел в полном соответствии с международными нормами, однако мировое сообщество не признало его.

«Мы должны думать о безопасности и здоровье наших военнослужащих и гражданского населения», — добавил он.

Референдумы в Запорожской, Херсонской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Во всех регионах показатель явки превысил 50%, что делает референдум состоявшимся.

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