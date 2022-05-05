Глава ДНР сообщил, что Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко приехали в Донбасс, где посетили несколько освобожденных населенных пунктов. Об этом в Тelegram написал глава ДНР Денис Пушилин.

Российские политики побывали на открытии памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе, в морском порту, на заводе имени Ильича, а также приехали к ветеранам Великой Отечественной войны.

«А еще Волноваха и посещение химико-металлургического завода в пгт Донское, который запустился первым на освобожденной территории Донбасса. И везде общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда», — добавил Пушилин.

В пресс-службе «Молодой Гвардии Единой России» сообщили, что Пушилин, Кириенко, Турчак посетили волонтеров гуманитарного центра «Единой России» в Донбассе. Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал гостям о работе добровольцев в Донбассе.