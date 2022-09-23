Глава ДНР проголосовал на референдуме о присоединении к России | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber Глава ДНР проголосовал на референдуме о присоединении к России СМИ: Пушилин проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ Telegram-канал Пушилин Д.В

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Об этом сообщил ТАСС.

Он проголосовал на одном из придомовых участков, название города не указывается в целях безопасности.

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Пушилин продемонстрировал свой заполненный бюллетень, на нем видно, что он проголосовал за вхождение республики в состав России. На участок с ним приехал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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В Московской области будут работать 11 участков для голосования в рамках референдума о присоединении новых территорий к России. Свой участок для голосования можно узнать по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум продлится до 27 сентября. Избирательные участки открылись 22 сентября. В детсадах, школах и колледжах ради безопасности объявили выходной.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к землякам с напутственной речью. Он заявил, что проведение референдума является исторической вехой.

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