Глава ДНР обратился к российским банкам с предложением открыть филиалы в республике

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что направил обращения в российские банки. Республика хочет, чтобы финансовые организации открыли свои филиалы в ДНР.

«Я сейчас уже направил письма в ряд [российских] банков для того, чтобы они открывали филиалы здесь», — сообщил он в эфире телеканала «Соловьев Live», говоря о возможном присутствии российских банков в ДНР.

Пушилин также надеется, что представительство банка республики откроют в Херсонской и Запорожской областях.

Известно, что за прошедшие сутки в результате обстрелов украинскими силами Донецкой Народной Республики погиб один мирный житель, еще 14 ранены. Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Погибший — мужчина 1947 года рождения.

Накануне ДНР отпраздновала День Республики. Президент РФ Владимир Путин поздравил с праздником Дениса Пушилина. Путин напомнил, что в 2014 году народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Российский лидер выразил надежду, что общими усилиями удастся одержать победу.