За сутки в ДНР от обстрелов ВСУ погиб один мирный житель

В результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ за сутки погиб один мирный житель, еще 14 ранены. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мирного жителя — мужчины 1947 года рождения», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Также известно 14 пострадавших мирных жителях, в том числе ребенке 2012 года рождения. Речь идет о людях в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, а также в Горловке, Александровке, Каштановом.

Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что в результате обстрелов повреждения получили 20 домов в Кировском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, Макеевке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее житель Мариуполя рассказал, как украинские боевики обстреливали дома из танков.