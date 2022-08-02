Германия поставила Украине инновационное оружие
Канцлер ФРГ Шольц сообщил об отправке Украине инновационного оружия
Украинские войска получили от Германии инновационное оружие, которого еще нет на вооружении армии ФРГ. Об этом газете The Globe and Mail сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.
«Мы отправили все, что у нас было: мины, зенитные и противотанковые комплексы, тонны нелетальной помощи и боеприпасов. Некоторые системы вооружения настолько новые, что их даже нет у немецких военных», — сказал он.
При этом Шольц отметил, что украинские войска нуждаются в обучении для работы с новыми видами оружия.
«Сейчас военных ВСУ обучают для работы с этим оружием в нескольких местах в Германии», — добавил канцлер.
Политик подчеркнул, что страна продолжит поставлять оружие Украине в таком объеме, который потребуется.
Ранее сообщалось, что немецкие гаубицы, поставленные Украине, спустя месяц износились и потребовали дорогостоящего ремонта. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснял «360», что немецкая военная техника всегда отличалась сложностью и плохой ремонтопригодностью.