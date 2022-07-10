Власти Германии нашли в Норвегии производителя боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Снаряды планируют отправлять на Украину, написал Spiegel со ссылкой на источники.

По информации журнала, правительство Германии изначально хотело наладить поставки боеприпасов из Южной Америки. Но являющая страной-производителем Швейцария оказалась против. В итоге власти страны нашли поставщика в Норвегии.

Как отметили авторы статьи, если все пойдет по плану, то украинские военные получат первые ЗСУ Gepard уже в этом месяце.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью для российских войск.

Как отмечали в посольстве России в Вашингтоне, США пытаются любой ценой затянуть конфликт на Украине. Ради этой цели американский лидер Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма составила 400 миллионов долларов, напомнил сайт kp.ru. За эти деньги ВСУ получат четыре комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS.