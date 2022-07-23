Захарова указала на непоследовательность осуждений генсека ООН

Осуждение ударов по Одессе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш „безоговорочно осуждает“ удары по украинскому порту в Одессе. Страшно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш так же „безоговорочно“ не осуждает то, что киевский режим убивает детей в Донбассе», — написала она.

Сообщения об ударах по порту Одессы появились в СМИ в субботу, 23 июля. Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что связался с российскими коллегами и они опровергли свою причастность к случившемуся.

«Российские военные сказали, что они не имеют никакого отношения к нападению. Они очень внимательно и подробно изучили вопрос», — заявил турецкий министр.

Он подчеркнул, что Турция намерена выполнять соглашения, предусмотренные трехсторонними договоренностями.

Помощник президента генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерриш осудил атаку на порт Одессы. При этом он напомнил, что выполнение обязательств из соглашений, подписанных Россией, Украиной и Турцией, остается обязательным.