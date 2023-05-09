09 мая 2023, 09:48
Генсек ООН заявил о невозможности достижения мира на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал невозможным мир на Украине в нынешнее время
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время украинский конфликт не может завершиться мирными переговорами. Его слова привело испанское издание El Pais.
«Считаю, что в настоящее время мир на Украине невозможен. Обе стороны убеждены в своей победе», — сказал он.
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Гутерриш отметил, что ООН прилагает все усилия для начала мирных переговоров между сторонами конфликта.
«Но для немедленного достижения мира в данный момент я не вижу никакой возможности. Мы не говорим о будущем, надеюсь, переговоры станут возможны», — добавил генсек.
Он выразил надежду на достижение мира в соответствии с Уставом ООН.
Кроме того, Гутерриш заявил, что считает малой вероятность ядерной эскалации на Запорожской атомной электростанции.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что источником разговоров о третьей мировой войне является Запад.
ООН
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