Важное 09 мая 2023, 09:48 Генсек ООН заявил о невозможности достижения мира на Украине Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал невозможным мир на Украине в нынешнее время РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время украинский конфликт не может завершиться мирными переговорами. Его слова привело испанское издание El Pais.

«Считаю, что в настоящее время мир на Украине невозможен. Обе стороны убеждены в своей победе», — сказал он.

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Гутерриш отметил, что ООН прилагает все усилия для начала мирных переговоров между сторонами конфликта.

«Но для немедленного достижения мира в данный момент я не вижу никакой возможности. Мы не говорим о будущем, надеюсь, переговоры станут возможны», — добавил генсек.

Он выразил надежду на достижение мира в соответствии с Уставом ООН.

Кроме того, Гутерриш заявил, что считает малой вероятность ядерной эскалации на Запорожской атомной электростанции.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что источником разговоров о третьей мировой войне является Запад.