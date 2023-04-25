Мир 25 апреля 2023, 21:46 Лавров назвал Запад источником разговоров о третьей мировой войне Лавров: Запад заговорил о третьей мировой войне, когда Россия молчала РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что о третьей мировой войне разговор завел Запад. И это в тот момент, когда России вообще молчала, привел ТАСС слова министра, озвученные пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на заседание СБ ООН.

Российский министр обратил внимание, что именно западные политики «кликушествуют про третью мировую войну». Это касается ряда заявлений президента США Джо Байдена, экс-премьера Британии Лиз Трасс и бывшего министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.

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«Это все [заявления] было, когда мы вообще молчали про третью мировую войну», — заметил Лавров.

Ранее глава МИД Сергей Лавров прокомментировал утечку содержания письма письма генсека ООН Антониу Гутерриша президенту Владимиру Путину. Оно касалось зерновой сделки. По словам российского министра, это еще одна попытка оказать давление на Россию.