Важное 05 сентября 2022, 10:25 Поделиться Telegram

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Viber Члены МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС Власти Запорожья: комиссия МАГАТЭ выехала с территории ЗАЭС

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Члены миссии МАГАТЭ выехали с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС. Пока на ней остались два человека в виде наблюдателей», — сказал он.

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Делегация приехала к ЗАЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели представителей миссии МАГАТЭ по ее территории. Членам делегации показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск.

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Ранее Рогов сообщал, что миссия МАГАТЭ в полном составе покинет ЗАЭС 6 сентября.

"[Членам деле] оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», — рассказал он.

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