Фуры с продуктами и другими товарами вновь приехали в ДНР из Подмосковья

Грузовики со всем необходимым для жителей Донбасса приехали в Донецк из Московской области. Несмотря на участившиеся обстрелы города, гуманитарная помощь будет продолжаться. Об этом «360» сообщил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

«Сегодня приехало три фуры, это примерно 60 тонн гуманитарного груза. Сюда входят товары личной гигиены, продукты питания, товары первой необходимости», — рассказал он.

По его словам, волонтеры привезли продукты питания длительного хранения: крупу, макароны, тушенку, консервы, а также одежду, памперсы, туалетную бумагу, мыло, салфетки.

«Завтра в Свято-Никольский монастырь (Волновахский район — прим. ред.) будет отправлена партия гуманитарного груза», — добавил он.

Леонов отметил, что в монастыре находятся около 300 беженцев.

«К сожалению, в последнее время резко участились обстрелы горда, особенно центра, склад находится близко к линии фронта, к центру города. С пятницы идут очень серьезные обстрелы. Но несмотря на это, гуманитарная миссия продолжается и будет продолжаться», — подчеркнул он.

Донецк в последнее время регулярно попадает под обстрелы ВСУ. На прошлой неделе снаряд попал в машину скорой помощи во дворе жилого дома.