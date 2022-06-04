«Дети спрашивали: нас не убьют?» Как жители Донецка пережили очередной обстрел

ВСУ в очередной раз открыли огонь по Донецку. Один из снарядов угодил во двор жилого дома — прямо в машину скорой помощи, которая прибыла на вызов к пожилой женщине. Врачи в это время находились у пациентки и не пострадали, но от автомобиля не осталось ничего. Корреспондент «360» побывал на месте и пообщался с местным жителями, которые снова пережили обстрел.

Одна из женщин рассказала, что в момент взрыва была на кухне, готовила еду, дети были в спальне. Когда произошел взрыв все бежали в другую комнату, там где несущая стена.

«Дети очень испугались, они плакали. Хоть он (один из детей) говорит, что ничего не страшно. Они плакали. Они спрашивали: а нас не убьют? Я говорю: нет, не убьют», — поделилась она и заплакала.

Жители другой квартиры рассказали, что у них живет пожилая беженка из Мариуполя. Она не может ходить — в своем родном городе женщина пряталась в подвале и там получила обморожение ноги. Когда произошел обстрел семья первым делом побежала к лежачей больной. Одна из женщин накрыла ее собой. Комнату как смогли попытались обезопасить своими силами — плотно занавесили окна, все заставили подушками

«Мы летим с кухни, я сверху [накрыла беженку], получилось так [что накрыла собой]», — рассказала женщина.

Самостоятельно пенсионерка не смогла себя защитить, даже просто подняться.

«Я вот без ноги лежу. В подвал нас пропускали в Мариуполе и вот, пожалуйста, результат», — поделилась она.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале уточнил, что обстрелу подвергся Куйбышевский район города. В результате пострадали два человека. Женщину 1931 года рождения с осколочным ранением доставили в больницу. Также пострадал водитель скорой помощи. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и осколочным ранением затылочной области его доставили в ЦГБ имени Калинина.