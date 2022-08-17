Французы раскритиковали требование Зеленского к Макрону усилить санкции против России
Читатели Le Figaro высмеяли требование Зеленского к Макрону усилить санкции против России
Читатели газеты Le Figaro подвергли резкой критике требование президента Украины Владимира Зеленского к главе Франции Эммануэлю Макрону усилить санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Поймут ли наконец Макрон и его европейские друзья, что Зеленский — это клоун, ставший камикадзе?» — отметил один из комментаторов.
Другой читатель поддержал его, заметив, что постоянные требования Зеленского утомительны.
Пользователи задают и провокационный вопрос об общей сумме помощи президенту Украины.
Ранее читатели и подписчики французского издания Le Figaro обрушились с критикой на президента Эммануэля Макрона за намерение обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Пользователи заявили, что диалоги двух глав государств являются полностью бесполезным занятием.