«Его трудно успокоить». Французы высмеяли Макрона из-за общения с Зеленским

Читатели и подписчики французского издания Le Figaro обрушились с критикой на президента Эммануэля Макрона за намерение обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Пользователи заявили, что диалоги двух глав государств являются полностью бесполезным занятием.

«Пусть лучше Макрон прекратит передачу оружия, пока другой стреляет по атомной станции. Успокоить его будет непросто. Эти друзья устроили показательную беседу, чтобы люди поверили в эту чушь», — написали читатели в комментариях у публикации газеты в Сети.

Ранее пресс-служба Елисейского дворца анонсировала переговоры Макрона и Зеленского по ситуации на АЭС, писал RT.

Накануне представители военно-гражданской администрации Запорожья сообщили, что ВСУ нанесли больше 20 ударов по территории вокруг ЗАЭС. Это грозит утечкой из хранилища ядерных отходов.

Член Совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов обвинил Украину в провокационном огне по ЗАЭС. По его мнению, ВСУ хотят вызвать ответный удар со стороны российских военных на камеры иностранных журналистов.