22 апреля 2024, 08:55
Флаг Сахалина водрузили над освобожденной Новомихайловкой в ДНР
Морпехи ВС России подняли над Новомихайловкой флаги России, Сахалина и «Тигра»
Российские военнослужащие выбили подразделения Вооруженных сил Украины из села Новомихайловка в ДНР. Они установили флаги России, Сахалинской области, штурмовой бригады и добровольческого отряда в знак освобождения населенного пункта, сообщил медиахолдинг АСТВ.
Журналистам прислали видео из зоны СВО. На нем российские бойцы показали, как водрузили флаг Сахалина на водонапорной башне в Новомихайловке. Один из бойцов поднялся по лестнице и привязал бело-голубое полотнище на самом верху.
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«Вот сахалинский флаг у нас на водонапорке», — сказал автор ролика.
На колокольне храма Чуда Архистратига Михаила установили флаги России, 155-й штурмовой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и добровольческого отряда «Тигр», сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации журналистов, Вооруженные силы Украины использовали колокольню одного из старейших храмов Донбасса для разведки и корректировки огня, поэтому здание сильно пострадало.
Российские войска выбили противника из села Новомихайловка, объявил военкор Борис Рожин. По его словам, этот населенный пункт имел стратегическое значение.
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