Власть 25 августа 2023, 00:36 Украинцев предупредили о заражении земли от снарядов с обедненным ураном Захарова: снаряды с обедненным ураном привели к заражению земли на Украине РИА «Новости»

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Западные боеприпасы с обедненным ураном привели к радиационному заражению земли на Украине, она становится непригодной для жизни. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в статье для сайта kp.ru.

Дипломат отметила, что угроза, о которой Россия неоднократно предупреждала, стала реальной на Украине.

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«Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в негодную для жизни землю», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что радиационное заражение почвы уже происходит, этот факт объективно зафиксирован.

В ночь на 13 мая российские «Калибры» ударили по складам, в которые свозили снаряды с обедненным ураном, поставленные Украине Западом. Польша оказалась под облаком радиоактивной пыли после уничтожения склада с боеприпасами на Украине. В польском городе Люблине измерительные приборы зафиксировали резкое повышение уровня радиации.