25 августа 2023, 00:36
Украинцев предупредили о заражении земли от снарядов с обедненным ураном
Захарова: снаряды с обедненным ураном привели к заражению земли на Украине
Западные боеприпасы с обедненным ураном привели к радиационному заражению земли на Украине, она становится непригодной для жизни. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в статье для сайта kp.ru.
Дипломат отметила, что угроза, о которой Россия неоднократно предупреждала, стала реальной на Украине.
Реклама
«Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в негодную для жизни землю», — отметила Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что радиационное заражение почвы уже происходит, этот факт объективно зафиксирован.
В ночь на 13 мая российские «Калибры» ударили по складам, в которые свозили снаряды с обедненным ураном, поставленные Украине Западом. Польша оказалась под облаком радиоактивной пыли после уничтожения склада с боеприпасами на Украине. В польском городе Люблине измерительные приборы зафиксировали резкое повышение уровня радиации.
Радиация
Мария Захарова
Украина
Реклама
Реклама