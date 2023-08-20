Спецоперация 20 августа 2023, 14:11 Фанат «Зенита» спас раненого болельщика «Спартака» под Артемовском РИА «Новости»: фанат «Зенита» спас болельщика «Спартака» с поля боя в зоне СВО РИА «Новости»

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Фанат петербургского ФК «Зенит», командир штурмовой роты отряда «Эспаньола» Михаил Турканов (позывной — Питбуль) рассказал, как спас с поля боя раненого болельщика «Спартака». Он нес пострадавшего на себе почти три километра, сообщило РИА «Новости».

Отряд «Эспаньола» сформировали в основном из российских футбольных фанатов. Под Артемовском напротив их позиций стояла третья отдельная штурмовая бригада, в состав которой входили боевики запрещенной в России террористической организации «Азов»*.

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Во время одного из столкновений с украинскими боевиками боец с позывным Спартак получил ранение. По словам Турканова, вызывать на место эвакуационную технику было невозможно из-за большого количества дронов-разведчиков ВСУ.

«В итоге я принимаю решение его вытаскивать. Страха не было, прикинул все варианты и нашел самым актуальным тащить [на себе]», — пояснил Питбуль.

По полю было тяжело пройти из-за мин, дорога очень сильно петляла. Периодически, по словам бойца, ему приходилось прятаться в высокой траве. Спартак выжил. Сейчас идет на поправку в госпитале. Сам Питбуль во время эвакуации получил контузию.

Мужчина добавил, что ранее не был знаком со Спартаком, но теперь они стали боевыми товарищами.

«На гражданке мы с ним не встречались, но нас, таких разных, свела „Эспаньола“», — заключил Турканов.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.