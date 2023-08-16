Спецоперация 16 августа 2023, 18:47 Бойцы «Эспаньолы» встретилась с «Азовом» под Артемовском

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На Клещеевском направлении недалеко от Артемовска бригада «Эспаньола» вышла один на один против третьей штурмовой бригады ВСУ — полка «Азов»*. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на замполита «Эспаньолы» с позывным Крест.

К «Азову»* также присоединилась команда украинских БПЛАшников — батальон К2.

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«На Клещеевском направлении против нас выступает 3 ОДШБр. Фактически это „Азов“* в девичестве: после того, как он был свернут под Мариуполем, параллельно создавалась эта структура», — говорится в сообщении замполита.

Напомним, бригада «Эспаньола» создавалась из числа футбольных фанатов.

*Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.