16 августа 2023, 18:47
Бойцы «Эспаньолы» встретилась с «Азовом» под Артемовском
На Клещеевском направлении недалеко от Артемовска бригада «Эспаньола» вышла один на один против третьей штурмовой бригады ВСУ — полка «Азов»*. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на замполита «Эспаньолы» с позывным Крест.
К «Азову»* также присоединилась команда украинских БПЛАшников — батальон К2.
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«На Клещеевском направлении против нас выступает 3 ОДШБр. Фактически это „Азов“* в девичестве: после того, как он был свернут под Мариуполем, параллельно создавалась эта структура», — говорится в сообщении замполита.
Напомним, бригада «Эспаньола» создавалась из числа футбольных фанатов.
*Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.
Артемовск
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