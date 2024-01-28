Спецоперация 28 января 2024, 17:56 Ежедневные потери ВСУ раскрыли в Британии Британский политолог Меркурис: потери ВСУ достигли 1200 человек в день Ministry of Defense of Ukraine

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Российские войска значительно улучшили позиции в зоне специальной операции. Из-за успешной обороны ВС России потери украинской армии составляют порядка 1200 боевиков в день. Об этом заявил британский политолог Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Они не только улучшили позиции по всей линии соприкосновения, но и сделали так, что украинские военные понесли тяжелые потери. ВСУ теряют примерно 1200 человек в день», — указал он.

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Эксперт назвал активную оборону российской армии эффективной и предположил, что ВС России нарастят в ближайшее время свой арсенал. Аналитик добавил, что в войска в феврале–марте поступят БПЛА, бронетехника и ракеты.

По словам Меркуриса, ВСУ не смогут соперничать с российским ВПК даже в том случае, если США будут снова поставлять Украине вооружения.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер рассказал о результатах работы российских войск на Донецком направлении. Он указал на преимущество ВС России перед украинской армией и сообщил, что «русские продолжают удерживать инициативу в своих руках».