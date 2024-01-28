Спецоперация 28 января 2024, 12:48 Преимущество ВС России в зоне СВО признали на Западе Welt: ВС России удерживают инициативу почти по всей линии боестолкновения РИА «Новости»

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Российская армия удержала инициативу почти по всей линии боевого соприкосновения. На это указал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого издания Welt.

«Мы видим, что русские продолжают удерживать инициативу в своих руках в этом конфликте», — подчеркнул он.

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Ваннер назвал впечатляющими результаты боевой работы ВС России на Донецком направлении.

Между тем летнее контрнаступление ВСУ полностью провалилось. В связи с этим западные союзники вынуждены продумывать новые стратегии помощи Украине. К примеру, власти Великобритании начали переговоры с Евросоюзом для наращивания производства снарядов и оружия для Украины — по мнению представителей британской военной разведки, шансы ВСУ на успех в 2024 году равны нулю.

Соединенные Штаты, по данным СМИ, работают над созданием новой стратегии гарантий безопасности для Украины. Подразумевается, что американская сторона возьмет на себя 10-летние обязательства. Раньше США делали ставку на контрнаступление ВСУ. Именно из-за его провала Соединенные Штаты теперь вынуждены строить новые планы, считают в Госдуме России.