Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на его жизнь | 360°

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Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на его жизнь

Глава Энергодара Волга: СМИ Украины выдали неверную информацию о покушении на мою жизнь

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Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга ответил на сообщения украинских СМИ, которые пишут о якобы совершенном на него нападении.

По словам Волги, он прекрасно себя чувствует и продолжает работать. Видеозапись с обращением главы Энергодара городская администрация опубликовала в Telegram-канале.

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«Сообщения, которые несут СМИ Украины по поводу того, что на меня совершено нападение и я нахожусь в критическом состоянии, сами прекрасно видите, что это неправда», — отметил Александр Волга.

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Он подчеркнул, что прекрасно себя чувствует и продолжает контролировать все вопросы, которые происходят в городе.

Ранее власти Энергодара сообщили о 20 ударах во время артиллерийского обстрела ВСУ. Отмечается, что украинские военные стреляли по районам промышленной зоны, Запорожской ТЭС и береговой линии. Стрельба велась из американских 155-миллиметровых гаубиц M777.

Украина

Энергодар

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