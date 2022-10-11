Более 20 ударов нанесли украинские военные по Энергодару | 360°

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Более 20 ударов нанесли украинские военные по Энергодару

Власти Энергодара зафиксировали более 20 ударов ВСУ по городу

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Власти Энергодара зафиксировали более 20 ударов во время артиллерийского обстрела ВСУ. Стреляли по районам промышленной зоны, Запорожской ТЭС и береговой линии, сообщила администрация города.

«Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о более двадцати артиллерийских ударах по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

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В ВГА уточнили, что стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно — из американских 155-миллиметровых гаубиц M777.

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«В настоящее время экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало», — отметили в администрации.

Информация о разрушениях и ущербе уточняется.

Энергодар и пригороды с субботы, 8 октября, обесточены после обстрелов Вооруженных сил Украины. В городе нет связи, света и воды. ВСУ постоянными обстрелами не дают властям возможности ремонтировать городскую инфраструктуру.

ВСУ

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