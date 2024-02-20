Спецоперация 20 февраля 2024, 20:03 «Это, безусловно, успех, но его нужно развивать». Путин — об освобождении Авдеевки Президент Путин призвал армию развивать успех после освобождения Авдеевки РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу и всех военных со взятием Авдеевки. Он призвал развивать успех на фронте, сообщило РИА «Новости».

«Что касается в целом ситуации. Это, безусловно, успех. Я вас поздравляю. Его нужно развивать. Это очевидные вещи», — сказал российский лидер.

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Он также указал на необходимость хорошей подготовки для этого развития. В частности, нужно полностью обеспечить личный состав, вооружение, технику и боеприпасы.

Генерал армии Шойгу во время встречи с президентом также доложил о потерях украинских боевиков с начала контранступления. По его словам, российские военные ликвидировали и ранили 166 тысяч солдат ВСУ и уничтожили свыше 800 танков.